The Survivalists de Team17 est disponible sur Apple Arcade

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Le studio Team17 à qui l'on doit notamment la saga Worms vient de lancer son premier jeu sur Apple Arcade. Nommé The Survivalists, il s'agit d'un titre de construction qui avait été présenté lors d'un évènement organisé par Valve il y a quelques temps sur PC. Le voilà désormais sur mobile, et plus précisément sur iOS pour les abonnés d'Apple Arcade.



Voici la bande-annonce vidéo :

The Survivalists est de sortie sur Apple Arcade

Un monde vivant et riche en surprises, secrets et dangers vous attend dans The Survivalists, un jeu d'aventure et de survie non-linéaire dans l'univers de The Escapists. Explorez, construisez et dressez même des singes dans un unique but : survivre.

Vous l'aurez compris, The Survivalists est un peu le Minecraft d'Apple Arcade qui a été révélé par la bêta d'iOS 14. Pas de vers de terre ici, mais plutôt une île remplie de mystères... et de dangers...



En basant son gameplay sur l'exploration et la construction, The Survivalist annonce une durée de vie colossale grâce à un univers généré de manière procédurale et aux cycles jour/nuit qui vous obligent à vous adapter en permanence.



Explorer, chasser, partir en mission pour le compte d'une individu, se battre, discuter, collecter, construire et surtout survivre seront vos activités du quotidien. Si vous aimez ce genre de jeux, et le style pixel-art, il faut foncer, d'autant qu'il est possible de domestiquer les singes de l'île pour leur apprendre à réaliser les tâches du quotidien, tout comme protéger vos arrières. Tout un programme !



iOS 13 minimum et un abonnement Apple Arcade sont requis pour jouer sur iPhone, iPad, iPod, Mac et Apple TV, le tout en français.

Télécharger le jeu Project Robinson