Spotify teste deux widgets iOS 14 dans sa dernière bêta

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Si Spotify est une référence dans l’industrie du streaming musical, en revanche ses conflits avec Apple ont un impact sur les nouveautés de l’app iOS. Rarement premier pour intégrer une nouvelle fonctionnalité, Spotify le prouve une fois de plus avec les widgets personnalisés. Un mois après la sortie d'iOS 14, le géant suédois s’y met timidement. Une bonne nouvelle pour ceux qui attendent des widgets à placer n’importe où sur l’écran d’accueil.



Spotify développe deux widgets pour iOS 14

De nombreuses applications ont publié des widgets durant les premiers jours de la sortie d’iOS 14, comme iSoft, mais ce n’est que maintenant que Spotify s’y met. Et encore, il s’agit d’un début de widget dans une version bêta diffusée par TestFlight.



Le widget est actuellement disponible en petite et moyenne tailles, le premier étant conçu pour afficher les illustrations du dernier artiste, chanson ou album joué, tandis que l’aéroport second affiche quatre éléments de contenu.

Malheureusement, il n'y a pas de boutons de contrôle de la lecture, car Apple autorise uniquement les widgets à présenter des informations en lecture seule, probablement en raison de l'autonomie.



De même, une fois ajoutés sur l’écran d’accueil, les deux widgets Spotify sont vides, il reste donc du travail, mais le fait qu'ils existent prouve que Spotify est sur le coup.



En attendant, nous avions présenté TuneTrack qui permet d’avoir des widgets pour Apple Music et surtout Spotify avant l’heure.



Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts