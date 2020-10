Widgeridoo : l'alternative à Widgetsmith pour des widgets personnalisés

Les utilisateurs expérimentés apprécieront la complexité de l'application Widgeridoo qui crée des widgets subdivisés en blocs. En utilisant Widgeridoo, vous pouvez avoir différentes données ou informations au sein d'un même widget. Par exemple, vous pouvez créer un widget unique qui vous montre le pourcentage de batterie, le nombre de pas, la distance parcourue, ou encore la date du jour. Un gain de place substantiel, même si il manque encore des sources de données qui vont rapidement arriver. Bien que Widgeridoo soit assez extensible, il est un peu délicat à utiliser avec des tonnes d'options pour définir le "layout" de vos modules, mais aussi les couleurs, les fonds (que l'on peut flouter), les typos et les sources d'informations. Nous vous suggérons donc de commencer par personnaliser l'un des widgets prédéfinis. Widgeridoo vous permet de prévisualiser des widgets personnalisés gratuitement, mais pour ajouter des widgets à l'écran d'accueil, vous devrez payer l'achat intégré de 4,49€ après avoir ajouté votre premier module. C'est mieux que l'abonnement de Widgetsmith à 2,29€ par mois.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.