La nouvelle caméra EufyCam Pro 2 est en vente

Il y a 4 heures

Alban Martin

3

La marque Anker avait annoncé l'Eufycam Pro 2 en juillet dernier, voilà que la gamme Eufy reçoit la nouvelle caméra compatible HomeKit et même HomeKit Secure Video. Ce nouvel appareil chapeaute les Eufycam 2 et Eufycam 2C avec une meilleure résolution qui passe de 1080p à 2K.

Nouvelle caméra 2K avec vision nocturne en couleur chez Eufy

Les nouvelles caméras Eufycam Pro 2 ont donc de solides arguments avec l'enregistrement 2K, le stockage gratuit en local, une autonomie d'un an avec la batterie intégrée, la vision nocturne en couleur, la détection de personne et la compatibilité avec HomeKit et HomeKit Secure Video. La nouvelle fonction de vidéo sécurisée d'Apple permet de gérer les zones d’activité, de distinguer les mouvements et d'identifier des personnes.



Avec la vision nocturne couleur et la résolution 2K, la nouvelle caméra est clairement au-dessus du lot. En revanche, si vous utilisez HomeKit (et non la très bonne app d'Anker), il faudra se contenter de 1080p. Un défaut que l'on avait souligné lors de notre test de l'Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt.



Si vous êtes intéressés, les EufyCam 2 Pro sont en vente à 399€ la paire, ou 200€ l'unité. Pour la moitié du prix, il y a toujours l'EufyCam 2C en version solo à 99,99€ sur Amazon.





Télécharger l'app gratuite Eufy Security