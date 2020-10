SEGA veut commercialiser une Dreamcast mini

C'est le 27 novembre 1998 que la console a vue le jour au Japon, avant de faire un crochet en Amérique du Nord le 9 septembre 1999 puis de finalement se commercialiser également en Europe le 14 octobre 1999. Une chose est sûre, c'est que cette console Dreamcast n'a pas laissé indifférente lors de son arrivée, et le groupe nippon le sait très bien. C'est pour cela que la firme souhaite la faire revivre dans une version mini, en étant la première à avoir un modem intégré et un support Internet pour les jeux en ligne. Bien que la Mega Drive mini n'a pas eu le droit à une commercialisation en Europe, il se murmure que SEGA lancera sa Dreamcast en occident. Source

Quelle belle nouvelle pour les plus nostalgiques d'entre nous ! Depuis quelques mois, la nouvelle mode du côté des constructeurs de consoles n'est autre que de proposer des versions mini de leurs créations passées. Ainsi, nous avons notamment eu le droit à la version miniature de la PlayStation du côté de chez Sony, à la NES chez Nintendo, mais également la Mega Drive du côté de SEGA. Seulement, la firme japonaise souhaite remettre le couvert en commercialisant une Dreamcast mini !

