Sega annonce la console Mega Drive Mini 2 avec 50 jeux

⏰ Il y a 2 heures

Alban Martin

La Mega Drive Mini 2 comprendra 50 titres de Mega Drive et de Mega CD, y compris des ports arcade. Sega décrit cette future console comme une "nouvelle œuvre mystérieuse".



La console a été annoncée lors d'un live stream japonais de Sega qui est encore en cours.

Un retour sur mobile pour Sakura Wars

Pour commencer, voici la liste des jeux confirmés pour la console à date :

Silpheed (Mega CD)

Shining Force CD (Mega CD)

Sonic CD (Mega CD)

Mansion of Hidden Souls (Mega CD)

Popful Mail (Mega CD)

Virtua Racing (Mega Drive)

Bonanza Bros (Mega Drive)

Shining in the Darkness (Mega Drive)

Thunder Force IV (Mega Drive)

Magical Taruruto (Mega Drive)

Fantasy Zone (nouveau portage Mega Drive)

L'original de Fantasy Zone n'est jamais sorti sur la Mega Drive. La version sur la Mega Drive 2 Mini est un nouveau portage basé sur sa suite, Super Fantasy Zone.

Date et prix de la Mega Drive Mini 2

La Mega Drive Mini 2 sortira le 27 octobre au Japon et coûtera 9 980 ¥ (environ 70€). Sega n'a pas encore confirmé de sortie occidentale.



La première Mega Drive Mini est sortie en 2019 et comprenait 42 jeux, avec des bibliothèques différentes selon les régions. Elle comprenait de nouveaux ports de Darius et Tetris, qui n'étaient jamais sortis auparavant.



Sega a teasé l'annonce la semaine dernière avec une photo d'un gâteau au chocolat en forme de contrôleur Mega Drive / Genesis.

Pas de Dreamcast Mini ?

Yosuke Okunari, qui a co-animé l'annonce de la Mega Drive Mini 2, a suggéré en octobre 2020 que la prochaine mini-console de Sega aurait pu être basée sur la Sega Dreamcast.



Dans une interview accordée au magazine Famitsu à la suite de la sortie au Japon de la Game Gear Mini, Okunari a déclaré qu'il voulait que le prochain projet propose un matériel ayant un potentiel mondial plus fort.

Je pense que pour la prochaine, nous pourrions opter pour un concept proche de la Mega Drive Mini. Si je dois donner des noms, ce pourrait être une SG-1000 Mini ou une Dreamcast Mini.



