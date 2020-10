Les USA et d'autres pays veulent accéder aux messages chiffrés

Depuis un certain temps, beaucoup d'applications de messagerie ont mis en place un chiffrement de bout en bout de vos données. Cela signifie qu'en dehors des personnes présentes dans la conversation, personne ne peut accéder à vos données sans votre consentement. C'est là que le problème arrive pour les autorités qui se plaignent que cette fonction (protection) protège aussi les "criminels".



Le chiffrement de bout en bout ne plaît pas aux autorités

On le sait, de plus en plus de services de messageries utilisent le chiffrage de bout en bout. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, ce système permet de protéger les messages échangés par les utilisateurs sur ces plateformes. Ainsi, même les développeurs de l'application ne peuvent pas avoir accès à vos messages. La plupart des applications de messagerie connues comme WhatsApp, Signal, Telegram... utilisent cette méthode.

Dans un monde où toutes nos données privées sont de plus en plus partagées, le chiffrement de bout en bout est forcément très apprécié par les utilisateurs. Cependant, un problème est apparu, la difficulté pour les autorités de traquer des communications sur un sujet illégal.



C'est ainsi que les représentants de la justice de 7 pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Inde) ont déclaré au Telegraph :

Le chiffrement est crucial, et la vie privée ainsi que la cyber-sécurité doivent être protégées, mais cela ne devrait pas se faire en empêchant complètement la police, et l’industrie de la tech elle-même, de pouvoir agir contre les contenus et activités illégales en ligne les plus graves.

Ils espèrent donc que tous les services concernés mettront en place un système qui correspond à leur demande. Les services de police se sont toujours plaint de la difficulté de gérer des enquêtes criminelles à cause du chiffrement de bout en bout qui, si il n'était pas présent, pourrait surement permettre d'accéder à des données qui permettrait de faire avancer une enquête plus rapidement.



Il est vrai que cette demande paraît plus que logique même si cela reste délicat car si des personnes (même de la police) ont accès à vos messages, cela ne peut plus s'appeler chiffrage de bout en bout.

