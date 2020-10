Apple Arcade offert pendant 3 mois pour l'achat d'un nouvel iPhone, Mac ou Apple TV

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

Suite au keynote du jour, qui a notamment vu la présentation de la nouvelle gamme de l'iPhone 12 et de l'HomePod Mini, voilà qu'Apple continue les annonces.



En effet, alors que jusqu'à présent lorsque vous achetiez un nouvel appareil à la Pomme, vous aviez le droit à une année de gratuité d'Apple TV+.



Désormais, il faudra rajouter 3 mois d'Apple Arcade, le service de jeux en illimité de Cupertino.

Apple Arcade sera gratuit pendant 3 mois si vous achetez un produit Apple

L'année dernière, Apple a lancé une offre spéciale pour les achats de nouveaux appareils que sont l'iPhone, les Mac ou l'Apple TV. Lorsque vous mettez la main sur un produit signé Cupertino, vous aviez le droit à une année d'Apple TV+, le service de streaming.



Seulement; les choses changent : à partir du 22 octobre prochain, les nouveaux achats d'un iPhone, iPad, Mac, Apple TV ou iPod Touch vous permettront de bénéficier de 3 mois de gratuité à Apple Arcade.



On parle du service d'abonnement aux jeux d'Apple qui comprend plus de 100 jeux, et qui coûte 5,49€ par mois. Les essais gratuits aident Apple à étendre la portée de ses services de contenu, nouvel Eldorado pour la Pomme.



