Découvrez les prix en euro des nouveaux iPhone 12

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Ça a été la folie ce soir, Apple a dévoilé quatre nouveaux modèles d'iPhone 12, comme d'habitude les prix sont très élevés en dollars, mais qu'est-ce qu'ils donnent en euros et avec la fameuse taxe de 20% en France ? Découvrez les prix des iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Découvrez les prix en euro de tous les modèles

Sans grande surprise, Apple a dévoilé des prix onéreux pour ses nouveaux iPhone. Par chance, il n'y a pas d'augmentation tarifaire comparée aux iPhone 11 actuellement en catalogue !

Les iPhone 12

On commence par les prix les plus accessibles, autrement dit les iPhone 12.

Apple a dévoilé (comme le confirmaient les rumeurs) l'iPhone 12 Mini. Du fait de son petit écran de 5,4 pouces, c'est celui qui sera le moins cher parmi les nouveaux iPhone. Voici ses tarifs suivant le stockage :

64 Go : 809€

128 Go : 859€

256 Go : 979€

Pour le modèle au-dessus, on retrouve l'iPhone 12 avec sa taille d'écran de 6,1 pouces. Voici ses tarifs :

64 Go : 909€

128 Go : 959€

256 Go : 1079€

Les iPhone 12 Pro

Plus de fonctionnalités, un plus grand écran, des composants plus chers, il est logique que le tarif de ces iPhone 12 Pro soit nettement plus élevé que les iPhone 12 classiques.

Cependant, rien d'alarmant comparé aux prix des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max.

On commence avec l'iPhone 12 Pro :

128 Go ; 1159€

256 Go : 1279€

512 Go : 1509€

Pour le modèle Pro Max, voici les tarifs :

128 Go : 1259€

256 Go : 1379€

512 Go : 1609€

La bonne nouvelle c'est que vous pourrez bientôt vous procurer l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. Ils seront disponibles en précommande à partir du 16 octobre 14h.

Pour les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max, la patience va vous mettre à rude épreuve puisqu'il faudra attendre le 6 novembre pour les précommandes et le lancement aura lieu le 13 novembre.

Ce décalage de lancement avait été annoncé au préalable par les rumeurs, qui affirmaient que quelques difficultés de production obligeaient Apple à procéder à un lancement différé.