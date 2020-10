HomePod Mini : l'enceinte pas chère d'Apple à 99€

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

Apple nous l'avait caché pendant longtemps, la version plus accessible du HomePod est désormais officielle avec le HomePod Mini. Il s'agit de la surprise de ce keynote dédié à l'iPhone 12 qui n'avait été révélé par les fuites que très tard. Le HomePod Mini est une enceinte plus petite et surtout moins chère pour concurrencer les Google Home et autre Amazon Echo.

Dimensions du HomePod Mini

Pour se démarquer de son ainé et réduire les coûts, le HomePod Mini est une enceinte de petite taille en tissu mech avec une surface tactile plus grande sur le dessus. Il fait environ la moitié du HomePod mais est bien plus léger.

Hauteur de 84,3 mm

Largeur de 97,9 mm

Poids de 345 grammes

Qualité sonore

Malgré un prix moindre, le HomePod Mini sera équipé de la puce S5 de l'Apple Watch 5. Cela permet d'avoir un son génial et des basses profondes. La S5 analyse en permanence le son du HomePod et les réactions de la pièce pour ajuster le son. Siri va permettre d'utiliser Apple Music, Pandora ou Amazon à la voix. (En revanche pas de Spotify).



Une nouveauté sympathique sera l'interaction avec Carplay. Si vous demandez à votre HomePod combien de temps il faut pour aller à un endroit, CarPlay affichera automatiquement l'itinéraire une fois dans la voiture.



Enfin, la nouveauté Intercom permet d'envoyer un message vocal depuis un HomePod à un autre. Un mode talkie-walkie. On pourra le faire aussi avec des iPhone, iPad, Mac, et même Carplay.

Puce U1 à bande ultra-large

Comme prédit, le HomePod Mini intégré la puce U1 qui va permettre de passer de l'iPhone au HomePod encore plus facilement. Par exemple pour transférer la musique.





Date de sortie et couleurs ndu HomePod Mini

Apple a précise pendant la conférence «Hi, Speed» que l'enceinte intelligente sera mise en vente le 16 novembre 2020 en 2 coloris, blanc et gris sidéral.

Prix du HomePod Mini

Le HomePod était proposé à un prix relativement élevé lors de son lancement en 2018, mais le HomePod Mini vient se placer nettement plus bas avec un prix de 99€. Il sera disponible en précommande à partir du vendredi 6 novembre.

Vous en pensez quoi de ce HomePod Mini ?