L'iPhone 12 et le HomePod mini peuvent être visualisés en réalité augmentée

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Alors que le keynote mettant en avant la nouvelle gamme d'iPhone 12 ainsi que le HomePod mini vient de prendre fin, Apple semble vouloir nous aider à nous rendre compte à quoi ces derniers ressemblent.



Ainsi, la Pomme a lancé deux nouvelles pages web pour pouvoir visualiser les nouveaux appareils grâce à la réalité augmentée.



Une nouvelle façon d'éviter la cohue dans les magasins à l'heure du COVID-19, uniquement pour jeter un oeil aux téléphones et à l'enceinte connectée.

Apple lance la visualisation de ses appareils en réalité augmentée

Bien que vous ne puissiez pas mettre la main sur les nouveaux produits avant la semaine prochaine au plus tôt, Apple semble vouloir anticiper la foule lors du lancement de la commercialisation de l'iPhone 12 et de l'HomePod mini.



En effet, Apple propose des aperçus en réalité augmentée sur son site Web afin que vous puissiez voir les nouveaux appareils, chez vous.



Une bonne occasion de voir et de faire la comparaison entre les couleurs des téléphones, mais également de comparer la taille de l'enceinte avec l'ancienne version.



Vous pouvez trouver les aperçus de réalité augmentée pour le HomePod mini, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro ci-dessous :