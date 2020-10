Prime Day 2020 : La caméra de surveillance extérieure Arlo Pro 3 à -30%

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Nouvelle promotion à ne pas manquer sur Amazon. La caméra de surveillance Arlo Pro 3 est à prix réduit de 399€ au lieu de 599€ en pack de deux à l'occasion des Prime Days du géant du e-commerce. Un bon plan immanquable pour tous les abonnés Amazon Prime. Ceux qui ont souscrit à l'offre ont non seulement accès à des livraisons prioritaires et gratuites, mais aussi à Prime Vidéo, Amazon Music et d'autres services.

Présentation de l'Arlo Pro 3

Vous pouvez la considérer comme le très haut de gamme des caméras d'extérieur. L'Arlo Pro 3 propose plusieurs fonctionnalités et caractéristiques intéressantes comme un angle de vue de 160 degrés avec une qualité 2K HDR, une sirène intégrée qui peut se déclencher automatiquement ou manuellement depuis l'application dédiée et une vision nocturne avec des couleurs (oui vous avez bien lu, avec des couleurs).

La caméra est sans fil, elle se connecte à votre WiFi et a une autonomie de plusieurs mois ce qui vous évitera de la désinstaller à chaque fois pour la recharger !

La caméra a aussi une étanchéité IP65 et un éclairage pour améliorer la qualité dans un environnement nocturne.

L'avis des utilisateurs

Les avis de ceux qui ont acheté l'Arlo Pro 3 sont globalement positifs. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de la détection de mouvement ou encore de l'abonnement pour prolonger le temps d'enregistrement sauvegardé. Les bons points qui reviennent fréquemment sont souvent sur la qualité de l'image dans un environnement sombre et peu éclairé. Sur Amazon, l'Arlo Pro 3 recueille 4/5.

Notre avis

Le pack que propose Amazon avec les 4 caméras est une superbe offre pour l'Amazon Prime Day. Vous pouvez profiter dès maintenant d'une réduction de -30% pour un pack de deux caméras haut de gamme riches en fonctionnalités et avec des caractéristiques très convaincantes comme la qualité d'image 2K HDR. Ce qui nous a séduits c'est la promesse d'un mode nocturne avec les couleurs, un atout qu'on ne retrouve pas partout ailleurs, même dans les caméras intérieures et extérieures les plus chères !

Ce qui nous aura fortement déçus c'est l'abonnement, malheureusement toutes les caméras adoptent ce système de paiement mensuel et c'est vraiment dommage.