Prime Day 2020 : Le casque Marshall Monitor Bluetooth à -27%

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir

Nouvelle promotion à ne pas manquer sur Amazon. Le Marshall Monitor Bluetooth est à prix réduit à 100,99€ au lieu de 138,89€ à l'occasion des Prime Days du géant du e-commerce. Un bon plan immanquable pour tous les abonnés Amazon Prime. Ceux qui ont souscrit à l'offre ont non seulement accès à des livraisons prioritaires et gratuites, mais aussi à Prime Vidéo, Amazon Music et d'autres services.

Présentation du Marshall Monitor

Un design unique, une reconnaissance mondiale pour sa qualité. Difficile de critiquer la marque Marshall qui propose des produits au-delà des exigences de nombreux consommateurs ! Le modèle Monitor Bluetooth est l'une des pépites que propose Marshall et exceptionnellement aujourd'hui il est en promotion.

Ce casque possède de nombreux avantages, à commencer par son autonomie qui promet plus de 30 heures de lecture en Bluetooth, rien qu'avec ça de nombreux concurrents sont déjà hors jeux. Le Monitor Bluetooth possède des pilotes dynamiques de 40 mm personnalisés pour un son hi-fi exceptionnel avec en plus une clarté et des basses sur une large plage de fréquences. Même si officiellement il n'y a pas de réduction active du bruit, Marshall promet que grâce à son design over-ear vous allez être facilement isolé d'un environnement bruyant.

Vous trouverez sur le côté du casque des boutons de commandes, vous permettant d'activer la lecture aléatoire d'une playlist, de régler le volume ou encore d'allumer/éteindre le casque.

L'avis des utilisateurs

Aucun casque n'est parfait à 100%, sur ce produit nous retrouvons plusieurs avis négatifs, mais globalement ils restent assez rares, ce sont surtout des personnes qui ont eu la malchance de tomber sur un modèle défectueux ou avec un problème de fabrication. Dans ce que nous avons pu voir dans les mauvais avis c'est un système de charge qui laisse à désirer au bout de deux mois ou encore des pannes qui surviennent au bout de quelques utilisations !

Bien évidemment, cela représente une minorité, il y a au total 80% des avis qui ont laissé 4 étoiles ou plus. Les retours les plus positifs parlent d'une qualité audio impressionnante, un confort très agréable et d'une excellente isolation phonique.

Notre avis

Ne pensez pas qu'il n'y a que Beats sur le marché des casques, des concurrents comme Marshall propose parfois bien mieux pour moins cher ! Ce casque représente l'excellence que propose la marque depuis des années. Avec une qualité audio soigneusement travaillée et une autonomie qui vous permettra de le recharger qu'une ou deux fois par semaine (suivant votre utilisation), cette promotion Amazon est évidemment à saisir le plus rapidement possible !