Prime Day 2020 : La Fire TV Stick 4K Ultra HD à seulement 39,99€

Il y a 2 heures

Julien Russo

Nouvelle promotion à ne pas manquer sur Amazon. La Fire TV Stick 4K est à prix réduit à 39,99€ au lieu de 59,99€ à l'occasion des Prime Days du géant du e-commerce. Un bon plan immanquable pour tous les abonnés Amazon Prime. Ceux qui ont souscrit à l'offre ont non seulement accès à des livraisons prioritaires et gratuites, mais aussi à Prime Vidéo, Amazon Music et d'autres services.

Présentation de la Fire TV Stick 4K

Ne croyez pas qu'il y a que l'Apple TV 4K et la Chromecast sur le marché. Tout comme pour les enceintes, Amazon est très bien placé sur le marché des boitiers connectés, enfin plus précisément des clés HDMI connectées. La Fire TV Stick se présente comme une "extension" qui rendra votre téléviseur intelligent, elle viendra y inclure un univers d'applications où vous retrouvez Netflix, Molotov TV, YouTube, mais aussi Prime Vidéo et toutes les applications indispensables. Vous trouverez dans le pack une petite télécommande vous permettant de gérer votre Fire Stick 4K, vous aurez un bouton pour déclencher Alexa, afficher le menu d'accueil...

Comme son nom l'indique, la Fire TV Stick 4K vous permettra de profiter des programmes en 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10+ sous réserve que votre téléviseur soit compatible évidemment.

L'avis des utilisateurs

Il y a peu d'avis négatifs quand on observe les retours de ceux qui ont acheté la Fire TV Stick 4K. Les remarques les plus fréquentes sont les nombreuses applications disponibles, vous avez un grand choix comme chez les concurrents. Ce qui est apprécié aussi c'est qu'elle se connecte pas seulement sur une télévision, mais aussi sur des vidéos projecteurs, ce qui est nettement agréable comme elle ne prend pas du tout de place.

Les mauvais avis parlent souvent de problèmes de mises à jour ou encore de son décalé de l'image sur des programmes en streaming. À noter que ce sont environ 1 à 2% des avis laissés sur Amazon.

Notre avis

Bien évidemment, étant un utilisateur de longue date de l'Apple TV 4K, nous vous dirons qu'il n'y a pas mieux que le boitier commercialisé par la firme de Cupertino. Cependant, le prix n'est pas du tout le même, un boitier à plus de 150€ comparé à un autre à moins de 40€ qui propose exactement la même expérience, le choix est vite fait pour certaines personnes !

La Fire TV Stick 4K est l'une des meilleures clés HDMI pour connecter votre téléviseur, on vous recommande de profiter de cette promotion le plus rapidement possible, à l'heure où nous écrivons cet article, il ne reste plus beaucoup de stock. Au cas où vous arrivez en retard, il y a aussi la Fire TV Stick Lite à seulement 29,99€.