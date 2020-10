Puce A14 : Apple vante ses mérites avant l’iPhone 12

il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

La nouvelle puce A14 d’Apple sera le moteur des nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro présentés ce soir, mais nous la connaissons déjà depuis le 15 septembre dernier et la présentation de l’iPad Air 4. Avec avoir décortiqué les performances de la puce A14, deux cadres d’Apple ont donné quelques détails lors d’une interview à Engadget.

La puce A14 d’Apple est conçue sur-mesure

Ainsi, Tim Millet, vice-président de l’architecture des plateformes d’Apple, et Tom Boger, directeur du marketing produit des Mac et iPad, ont évoqué le processeur dernière génération de la marque.



Les ingénieurs expliquent qu’Apple a particulièrement soigné l’efficacité énergétique et les performances pendant la conception de son SoC. Cela a surtout été rendu possible sur l’A14 grâce au passage à un processus de gravure en 5 nm. La finesse apporte un surplus de transistors et une meilleure gestion énergétique. De quoi gagner en autonomie et en performances.

Mais les performances ne sont pas seulement meilleures pour les calculs classiques ou graphiques, CPU ou GPU, la miniaturisation a permis à Apple de consacrer du temps et de la place pour le moteur neuronal de l’A14 qui a tout simplement doublé avec 16 cœurs au lieu de 8. Le Neural Engine peut effectuer 11 000 milliards d’opérations par seconde, soit près du double de l’A13.

Et Tim Millet s’avance même à dire que l’A14 permet à Apple de faire des choses qui étaient impossibles jusqu’à présent.



Il conclut en expliquant que les équipes d’architecture matérielle sont au centre des travaux avec les équipes produits et logiciels, de sorte que tout est optimisé pour les besoins du produit en développement. La fameuse symbiose entre le matériel et le logiciel qui fait la force de la firme.



Rendez-vous ce soir pour découvrir la puce 14 dans les derniers iPhone 12 !