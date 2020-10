Tim Cook partage sa playlist pour la journée keynote !

Il y a 1 heure

Julien Russo

Nous avons tellement hâte d'être ce soir à 19h, que nous n'arrivons plus à penser à autre chose... Visiblement, chez Tim Cook cette excitation se traduit par écouter de la musique pour se préparer avant de monter sur scène pour présenter les iPhone 12. Le CEO d'Apple a tweeté sa playlist qui va l'accompagner toute la journée !

La playlist de Cook

Imaginez-vous à la place de Tim Cook, vous allez présenter l'Apple Event qui va être vu par des millions de personnes à travers le monde et qui sera finement observé par les concurrents et les nombreux investisseurs. Vous n'auriez pas un peu de pression ? Même si Cook parait habitué aujourd'hui, on imagine que la tâche ne doit pas être chose simple...

Pour se détendre avant le grand rendez-vous à 19h, le CEO d'Apple a partagé sa playlist composée de 27 morceaux différents. C'est aussi l'occasion pour nous de découvrir le genre de musique qu'apprécie Tim Cook !

En passant par du Bob Dylan jusqu'à du Alicia Keys, on remarque que Tim Cook a des goûts musicaux très diversifiés, voici le contenu de la playlist Apple Music :

Panic! At the Disco – High Hopes

Imagine Dragons – Whatever It Takes

Tenille Townes – Come as You Are

Bob Marley & The Wailers – Three Little Birds

Jimmie Allen & Nelly – Good Times Roll

Stevie Wonder – Sir Duke

Johnny Nash – I Can See Clearly Now

Fleetwood Mac – Dreams

Des’ree – You Gotta Be

Tiwa Savage – Glory

Hamilton – My Shot

Danna Paola & Sebastián Yatra – No Bailes Sola (Versión Acústica)

Bob Dylan – Tangled Up In Blue

Van Halen – Jump

Hozier – Take Me To Church

Alicia Keys – Girl On Fire

Roy Ayers Ubiquity

Everybody Loves the Sunshine

Andra Day – Rise Up

Burna Boy – Wonderful

Marcia Griffiths – Feel Like Jumping

Fiona Apple – Fast As You Can

OneRepublic – I Lived

Aretha Franklin – Rock Steady

Phoenix – Identical

Victoria Monét, Khalid & SG Lewis – Experience

Jubël – Dancing In The Moonlight (feat. NEIMY)

Ce soir à 19h, vous pourrez suivre en direct (et en français) sur iPhoneSoft l'événement Apple qui présentera les nouveaux iPhone 12, mais aussi probablement un HomePod Mini et peut-être (on espère) l'AirPods Studio.