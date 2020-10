Ceramic Shield : l'écran 4x plus résistant de l'iPhone 12

Alexandre Godard

Lors de la présentation de l'iPhone 12, Apple a annoncé plusieurs nouveautés et il y en a une qui pourrait en ravir plus d'un, un tout nouveau verre d'écran beaucoup plus résistant que l'ancien. De quoi protéger son précieux mieux que jamais.

Un écran de plus en plus solide sur l'iPhone

Qui n'a jamais ressenti cette frustration lorsque l'on fait tomber son téléphone sur l'écran et qu'on le ramasse, on tremble à l'idée que la vitre soit brisée et que la réparation coûte un bras. C'est pour ce genre de situation qu'Apple a présenté hier lors de la présentation de l'iPhone 12 un nouveau verre nommé Ceramic Shield.

En partenariat avec la société Corning, bien connue pour ses Gorilla Glass, Apple tente donc de renforcer l'écran de ses iPhone 12 avec un verre annoncé 4 fois plus résistant que celui proposé sur les anciens modèles. Apple se targue même de proposer l'écran le plus solide du marché, ce qu'il faudra bien évidemment vérifier. À noter que le Ceramic Shield devrait aussi permettre une meilleure résistance aux rayures.



Ce fameux Ceramic Shield sera bien apposé sur les 4 nouveaux iPhone, et avait été vu sur le dernier Galaxy Note 20 mais sous le nom de Victus.



On espère donc que ce verre sera à la hauteur de ce qui a été dit. Pour ce qui est du test, ne nous en voulez pas, nous passons notre tour.