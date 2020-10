MagSafe sur iPhone 12 : Belkin annonce une nouvelle gamme d'accessoires

Apple a présenté hier soir un nouveau chargeur révolutionnaire pour les iPhone 12. Celui-ci permet de recharger les nouveaux iPhone plus rapidement qu'une station de charge sans fil et vient se coller à l'arrière de l'iPhone. Pour réaliser cette prouesse, Apple a intégré un anneau métallique afin de proposer un maintien par aimant.

Belkin va exploiter MagSafe

Ne croyez pas que MagSafe va être utilisé que par Apple... Les accessoiristes sont déjà sur le coup, d'ailleurs le premier à faire une annonce officielle est la célèbre entreprise Belkin. La marque a annoncé il y a quelques heures de nouvelles protections d'écrans pour les différents modèles d'iPhone 12, mais surtout de nouveaux accessoires qui vont exploiter l'anneau métallique qui se trouve derrière la coque des nouveaux iPhone.

Belkin est un accessoiriste qui travaille avec les produits Apple depuis très longtemps, à chaque nouveauté où l'entreprise peut en tirer profit, Belkin est très souvent l'un des premiers à proposer des accessoires compatibles.

À l'occasion du lancement de MagSafe sur les iPhone 12, de nouveaux accessoires ont été lancés, on retrouve un chargeur sans fil 3-en-1 ou encore un support pour les iPhone 12 dans la voiture !

Steven Malony le vice-président senior et directeur général de Belkin International a félicité ses collaborateurs de cette nouvelle innovation qui va révolutionner la façon de recharger les nouveaux iPhone. Il a également expliqué :

Nous sommes ravis de faire plaisir aux consommateurs en les connectant à la technologie et aux expériences qu'ils aiment et nous sommes impatients de présenter ces nouveaux accessoires aux utilisateurs d'iPhone.

Dans les caractéristiques du chargeur sans fil 3-en-1 de Belkin, on peut apercevoir qu'il est composé d'un gros chargeur MagSafe 15W, d'un petit chargeur de 5W qui est réservé pour l'Apple Watch et d'un autre chargeur de 5W pour les AirPods Pro (dans la base).

À noter que Belkin s'engage à recharger les nouveaux iPhone 12 en contact direct avec l'arrière du smartphone ou avec une coque compatible MagSafe (jusqu'à 3 mm d'épaisseur).



Petit détail, la base intègre également un indicateur LED pour s'assurer que l'appareil est bien en train de recharger quand celui-ci est installé sur son emplacement.

Le Boost Charge Pro MagSafe 3-en-1 de Belkin va être commercialisé dès cet hiver au tarif de 149,99 dollars, il sera disponible en version blanche ou noire.

L'autre grosse annonce de Belkin concerne la recharge des iPhone 12 dans votre voiture !

En effet, l'accessoiriste a annoncé le MagSafe Car Vent Mount Pro, il ne s'agit pas d'un chargeur, mais plutôt d'un support qui va exploiter l'aimant à l'arrière des iPhone 12 et qui va se fixer dans un clip d'aération du tableau de bord de votre voiture.

L'avantage c'est qu'il pourra pivoter et s'incliner facilement au cas où vous avez envie de vous regarder un film sur Netflix sur une aire d'autoroute lors du départ en vacances.

Comme il ne sert que de support, il faudra ajouter un câble séparément pour charger votre iPhone pendant que celui-ci est sur le MagSafe Car.



Bien évidemment, le prix est nettement moins élevé que le premier accessoire, on parle ici d'une commercialisation au tarif de 39,95 dollars avec une disponibilité dès cet hier en noir ou en blanc.