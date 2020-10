Le OnePlus 8T est officiel : 5G, 120 Hz et 65W à 599€

Il y a 2 heures

Alban Martin

3

Au lendemain du keynote des iPhone 12, OnePlus lance son nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 8T. Après un très bon OnePlus 8, améliore déjà sa recette avec un écran fluide AMOLED 120 Hz recalibré et une recharge ultra rapide Warp Charge 65.

Les nouveautés du OnePlus 8T



Pete Lau, fondateur et PDG de OnePlus, a déclaré :

Avec le OnePlus 8T, nous allons pouvoir offrir des capacités de niveau professionnel à encore plus d'utilisateur. Doté d'un écran AMOLED 120 Hz, de notre technologie de charge rapide de 65 W et d'un OxygenOS 11 audacieux, le OnePlus 8T dispose d'un ensemble impressionnant de matériel puissant et de logiciels fluides.

Warp Charge 65

La Warp Charge 65 est une nouveauté qui permet d'avoir une recharge suffisante pour une journée complète en 15 minutes seulement. Grâce à son système à deux batteries, il suffit de 39 minutes pour recharger complètement les 4500 mAh du OnePlus 8T. De quoi en finir avec la panique avant de partir quelques parts. Quelques minutes et le tour est joué.



Pour ne pas négliger la sécurité, le OnePlus 8T est équipé de 12 capteurs de température, ainsi que d'une puce de cryptage supplémentaire dans l'adaptateur et dans le câble, pour maintenir les températures de charge à un niveau confortable et pour sécuriser l’appareil contre les surchauffes.

Écran 120 Hz

L’écran 120 Hz Fluid AMOLED du OnePlus 8T est le premier écran plat 120 Hz à avoir obtenu la

note A+ de DisplayMate. Cela profite à l'expérience avec une navigation fluide et une immersivité impressionnante dans les jeux.

Avec une note de 0,3 JNCD (Just Noticeable Color Difference), l'écran OnePlus 8T offre la précision de couleur la plus élevée du marché, en attendant le test de l'iPhone 12.



Le OnePlus 8T dispose de plus de 8000 niveaux de luminosité différents.

Performances

Le OnePlus 8T est équipé du processeur Qualcomm® Snapdragon TM 865 5G avec un système Snapdragon X55 5G Modem-RF, qui permet une connectivité 5G, une IA poussée pour la photographie, des jeux AAA et plus encore.



La puissance de calcul supérieure est complétée par la prise en charge bimode NSA + SA 5G et Wi-Fi 6 pour des transferts de données plus rapides et plus fiables.



Avec jusqu'à 256 Go de stockage flash UFS 3.1, le OnePlus 8T offre de meilleures performances et une consommation de batterie réduite.

Appareil photo à quatre capteurs

Le OnePlus 8T dispose d'un ensemble de quatre capteurs qui comprend un appareil photo principal de 48 Mpx avec stabilisation optique de l'image, un objectif ultra grand angle de 16 Mpx (123 degrés) et deux objectifs macro et monochromes dédiés.



Encore une fois, l'IA améliore les photos en basse lumière grâce au mode Paysage Nocturne amélioré.

Le nouveau mode Vidéo Produit produit des clips vifs avec un effet bokeh naturel, détectant et analysant avec précision les sujets humains et floutant l'arrière-plan. Sans oublier un mode Ultra Stable pour filmer sans trembler.

OxygenOS 11

Le OnePlus 8T est non seulement le premier smartphone OnePlus à proposer OxygenOS 11, c'est aussi le premier appareil non fabriqué par Google à être lancé avec Android 11. OxygenOS 11 affiche une interface améliorée et des fonctions utiles pour un contrôle à une main plus facile et plus intuitif. Sans oublier un maximum de personnalisation possible.

Prix et date de sortie

Le OnePlus 8T est déjà disponible en précommande, depuis 17h, heure française.



Dès le 20 octobre prochain, le OnePlus 8T sera disponible sur le site officiel de OnePlus, ainsi que sur amazon.fr et FNAC Darty aux prix suivants :