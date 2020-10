Apple n'aurait pas assez promu l'iPhone 12 Pro

Apple vient d'annoncer sa dernière gamme d'iPhone 12 en grande pompe avec quatre modèles, mais certains analystes estiment que la société n'avait pas abordé un point clé : pourquoi le consommateur moyen devrait débourser 1000€ ou plus pour son modèle haut de gamme, l'iPhone 12 Pro.

L'iPhone 12 fait de l'ombre à l'iPhone 12 pro

Apple a profité de son keynote de mardi pour annoncer les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, aux côtés des iPhone 12 et iPhone 12 mini. Mais la différence entre les deux gammes est trop ténue pour les analystes, qui auraient voulu qu'Apple explique mieux les différences auprès du grand public.

Ainsi, les analystes de la Deutsche Bank ont déclaré :

Au cours des cycles téléphoniques précédents, nous avons estimé qu'Apple expliquait clairement pourquoi les consommateurs avertis devraient se tourner vers la solution la plus haut de gamme (iPhone X en 2017, iPhone XS en 2018, iPhone 11 Pro en 2019), mais nous ne croyons pas qu'un tel cas a été présenté avec autant de force en 2020.



Nous craignons que la conférence n’ait pas été suffisamment convaincante pour que le consommateur moyen oriente ses achats vers un iPhone 12 Pro ou iPhone 12 Pro Max, plutôt qu’un iPhone 12 ou iPhone 12 mini.

Pour les analystes, la seule différence clé entre les modèles semble être les capacités de l'appareil photo et la capacité de stockage plus importante. Pour eux, la société de Tim Cook n’a pas montré de différences sur la puissance des modèles, la durée de vie de la batterie ou la technologie de l’écran. Mais c'est tout simplement parce que les quatre modèles partagent la même dalle OLED et la puce A14. Alors oui, l'iPhone 12 Pro a 6 Go de RAM, contre 4 Go pour l'iPhone 12, mais ce ne sera pas perceptible par le commun des mortels.



Les différences résident donc dans l'appareil photo des iPhone 12 Pro qui ont toujours un zoom optique avant et de plus grands capteurs qui laissent entrer plus de lumière pour de meilleures photos. Il dispose également d'un nouveau capteur lidar à l'arrière, qui améliorera les fonctionnalités de réalité augmentée et les portraits en basse lumière.



Mais cela compte surtout pour les photographes en herbe, pas pour le consommateur moyen. C'est donc le seul argument qui justifie mal l'écart de prix selon le rapport de la banque d’investissement Raymond James.

Pour rappel, l’iPhone 12 Mini débute à 809 euros et l'iPhone 12 à 909€, quand l’iPhone 12 Pro débute à 1 159 euros. Un écart difficile à justifier ? Il est vrai qu'à nos yeux, l'iPhone 12 est le modèle le plus intéressant cette année, avec l'iPhone 12 Mini pour ceux qui préfèrent les petits modèles.



