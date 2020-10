HomePod : bientôt la prise en charge du Dolby Atmos sur Apple TV 4K

Apple l'a confirmé, la prochaine mise à jour concernant le HomePod permettra la prise en charge du Dolby Atmos ainsi que du l'audio 5.1 et 7.1 . Cela paraît logique mais la marque à la pomme a tenu à le préciser, le son sera optimal si vous possédez 2 HomePod. Malheureusement, comme expliqué il y a quelques jours, le HomePod mini ne prendra pas en charge cette nouvelle fonction et ne pourra pas se jumeler avec le HomePod. La firme de Cupertino n'a pas encore donné une date de sortie, précisant juste que cela arriverait prochainement à travers une mise à jour, espérons que cela soit avant la fin de l'année. Source

Il y a 3 jours, Apple dévoilait un HomePod mini . Petit, moderne, moins cher et reprenant pas mal de caractéristiques de son grand frère le HomePod, il a tout pour séduire. Mais aujourd'hui, c'est le HomePod "classique" qui fait parler de lui.

