Dacia dévoile la Spring, sa première voiture électrique à 10 000€

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

3

Le marché des voitures électriques compte désormais un nouvel acteur, et pas des moindres, puisque ce dernier va essayer de faire sa place en proposant une alternative low cost.



En effet, Dacia vient d'annoncer sa toute première électrique du nom de Spring et qui, avec une valeur commerciale de 10 000€, prend la chasuble de voiture la moins chère du marché actuel.

Dacia présente sa première voiture électrique à 10 000€

Avec sa nouvelle Spring, le constructeur d'automobiles roumain, filiale low cost du groupe français Renault, vient donc de pénétrer le marché des voitures électriques par la grande porte. Il faut dire que nous avions eu le droit à un premier aperçu de celle-ci depuis l'année dernière en Chine, où elle est déjà commercialisée.



L'offre électrique à bas prix en Europe prendra donc la forme d'une citadine très compacte, ressemblant quelque peu à la Sandero Stepway. À ce prix, on pourrait croire que Dacia a fait des économies sur les technologies, et pourtant... À l'intérieur, la Spring embarque un grand écran de 7 pouces qui peut se vanter d'une compatibilité avec Apple Carplay et Android Auto.



Le coffre offre 300 litres ou 600 litres en rabattant la banquette arrière, et sous le capot, on retrouve un moteur électrique de 44 chevaux et une autonomie de 225 km d'après le cycle WLTP.



La commercialisation débutera au printemps de l'année 2021, pour un prix débutant à 15 000€, mais qui retombera à 10 000€ une fois le bonus écologique déduit.



Source