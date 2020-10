Le keynote des Mac ARM aurait lieu le 17 novembre

Medhi Naitmazi

Après avoir présenté ses Apple Watch 6 et iPad Air 4 en septembre, puis les iPhone 12 et le HomePod mini en octobre, Tim Cook doit introduire le premier Mac Apple Silicon avant la fin de l’année.



Bien que la société ait annoncé que de nouveaux Mac seraient lancés en 2020, nous n'avons pas encore de calendrier officiel. Désormais, Jon Prosser affirme qu'Apple organisera son prochain événement spécial le 17 novembre.

Les Mac Apple Silicon le 17 novembre ?

D’après le leaker qui avait prédit les dates de présentation et de lancement des produits vus en septembre et octobre, Apple aurait choisi le 17 novembre pour organiser son prochain keynote où elle annoncera de nouveaux modèles de Mac - y compris le premier Mac avec la puce Apple Silicon remplaçant les processeurs Intel.



Prosser a également déclaré qu'Apple confirmera l'événement au public une semaine avant, le 10 novembre. La société a adopté une approche similaire avec ses Special Event en septembre et octobre. Auparavant, un rapport de Bloomberg avait déjà mentionné qu'Apple prévoyait de lancer de nouveaux Mac en novembre. Et nous avions également émis l’hypothèse que la firme de Cupertino allait découper en trois parties ses conférences de rentrée.

Au cours de la WWDC 2020, Apple a annoncé la transition des processeurs Intel vers ses propres puces Apple Silicon, qui sont essentiellement les mêmes processeurs ARM utilisés dans l'iPhone, l'iPad et d'autres appareils Apple. La société a promis de présenter le premier Mac ARM à la fin de cette année, mais aucun autre détail n’a été divulgué depuis. Espérons que la présentation sera suivi du lancement des premiers MacBook équipés de la puce A14X en 5 nm qui devrait être largement meilleure que les derniers processeurs Intel gravés en 14 nm.



On ne sait pas si Apple présentera d’autres produits lors de son événement spécial de novembre, mais Prosser a déclaré cette semaine qu’Apple annoncerait les AirTags tant attendus le mois prochain. Cependant, le casque AirPods Studio pourrait être reporté à mars 2021.

To confirm, there IS a November ARM Mac event.



I’m hearing November 17th. 🗓 — Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020





Comme la société organise des événements en ligne en raison de la pandémie COVID-19, il est désormais plus facile d'introduire de nouveaux produits séparément car la presse n'a pas besoin de se rendre à Cupertino.