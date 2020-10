Nanoleaf lance les panneaux d'éclairage Triangle, compatibles HomeKit

Dans la catégorie d'entreprises spécialisées dans l'éclairage LED connecté, l'un des pionniers n'est autre que Nanoleaf, qui a réussi à se faire connaitre grâce à un Kickstarter en 2012.



Depuis, la petite société a bien grandi, devenant une valeur sûre dans le milieu, tout en continuant à agrandir son catalogue avec des produits toujours plus qualitatifs.



Cette dernière vient d'ailleurs de présenter son nouveau produit : les panneaux d'éclairage Triangle, compatibles avec HomeKit.



Nanoleaf a présenté aujourd'hui les petits nouveaux de la gamme de panneaux d'éclairage Shapes : en effet, le catalogue se voit grandir en accueillant notamment les Shapes Triangles et les Shapes Mini Triangles.



Gimmy Chu, PDG et co-fondateur de Nanoleaf :

Avec la gamme Shapes, nous avions envie de donner aux utilisateurs une liberté de conception totale pour leur permettre de se créer une expérience d’éclairage la plus personnelle possible. L’éclairage intelligent repousse les limites du possible et c’est exactement ce que nous voulions offrir avec notre ligne Shapes. Avec l’ajout de Triangles et de Mini Triangles, nous offrons aux utilisateurs la possibilité d’explorer et de combiner des formes d’éclairage pour la première fois. Alliant une technologie intelligente et un design réfléchi, la ligne Shapes est en tête de la catégorie « Smart Decor » pour une expérience d’éclairage sans limites.