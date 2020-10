Samsung fournit l'écran OLED de 3 modèles d'iPhone 12

Vous le savez depuis mardi, voire plus si vous nous suivez régulièrement, les quatre iPhone 12 sont tous équipés d'un écran OLED. Apple a arrêté le LCD sur l'entrée de gamme, sauf sur l'iPhone SE, et propose ainsi un affichage premium partout. Et comme l'an passé, Samsung s'occupe d'une grande partie de la production, avec LG qui vient compléter.

Quel iPhone 12 est équipé en OLED par LG ?

Un nouveau rapport signé The Elec nous détaille l'approvisionnement en place pour les dalles OLED. Samsung fournit à Apple les écrans de trois modèles, à savoir les iPhone 12 mini de 5,4 pouces, les iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et les iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Vous l'aurez compris, LG s'occupe du petit dernier, l'iPhone 12 de 6,1 pouces. Il partage le même gabarit que l'iPhone 12 Pro mais son écran n'est pas le même. Bien entendu, Apple ayant des critères d'acceptation très élevé, la différence devrait être minime, bien que Samsung soit considéré comme le meilleur constructeur de panneaux OLED sur mobile. Apple lui confie d'ailleurs toutes ses commandes depuis l'iPhone X de 2017.

En termes de chiffres, on parle ainsi de 60 millions d'écrans OLED fournis par Samsung et de 20 millions par LG. Apple pense certainement vendre à peu près autant de chaque modèle d'ici la fin de l'année. Si LG est loin derrière, il faut tout de même rappeler que le coréen était limité à 5 millions d'unités l'an passé, en guise de test grandeur nature.



Pour terminer, rappelons qu'un troisième fournisseur était pressent. Il s'agit du chinois BOE qui n'a semble-t-il pas passé les tests de qualité de la marque. Mais rien n'est exclu, surtout si la demande est en forte hausse comme certains analystes le laissent penser.



Les précommandes ouvrent dans quelques heures, les premiers chiffres arriveront donc rapidement.