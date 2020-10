The Collage Atlas : une aventure à l'encre sur Apple Arcade

Comme chaque vendredi, Apple Arcade accueille un nouveau titre au sein de son catalogue, pour continuer à attirer et fidéliser les joueurs.



Pour rappel, le service lancé par Apple permet de jouer en illimité à des jeux, la plupart des exclusivités, sur son appareil iOS, iPadOS, macOS ou encore tvOS en échange d'un abonnement mensuel.



Cette semaine, c'est au tour de The Collage Atlas (v1.0.2, 0 Mo, iOS 13.0) de faire son arrivée au sein du service de la Pomme. Une aventure dessinée à la main dont voici le trailer :

The Collage Atlas : un jeu dessiné à la main

The Collage Atlas vous invite à voyager dans un monde imaginaire au travers d’un livre entièrement dessiné à la main. De l’herbe sous vos pieds, aux papillons dansant dans les airs, aux îles volantes dérivant en hauteur - chaque détail a été minutieusement réalisé à l’encre et au stylo-feutre sur papier. En résulte un monde tel que vous n’en avez jamais vu...



Créé de toutes pièces par le développeur John William Evelyn, on parle d'un jeu qui mélange livre et aventure, dévoilant un monde onirique unique empli de secrets à découvrir.



The Collage Atlas est d'ores et déjà disponible sur Apple Arcade !

