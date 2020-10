WifiMan ajoute un widget sur iOS 14 pour suivre sa consommation

Les widgets ont fait la joie des utilisateurs qui n'ont pas tardé à s'en emparer et à carrément créer des thèmes iPhone , sans passer par la case jailbreak. WifiMan suit la tendance, lui qui permet de traquer automatiquement votre utilisation des données Wi-Fi par SSID, afin que vous puissiez facilement obtenir des statistiques d'utilisation en temps réel pour tous vos réseaux Wi-Fi. Une bonne nouvelle donc, mais qui coûte tout de même 3,49€. Si vous nous suivez, Wifiman passe (rarement) dans nos bons plans. Les principales caractéristiques :

WifiMan from DataMan est passé en version 14.0 pour fêter... iOS 14 ! En effet, l'utilitaire qui permet de suivre sa consommation détaillée par réseau WiFi vient d'ajouter un widget bien pratique. Sur votre écran d'accueil, vous pouvez désormais avoir des statistiques sans ouvrir l'app, pour le réseau sur lequel vous êtes connecté actuellement.

