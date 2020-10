Les meilleurs chargeurs pour iPhone 12

Medhi Naitmazi

Si vous avez besoin d'un chargeur pour votre nouvel iPhone, nous avons listé les meilleurs accessoires des marques Anker, Aukey, Belkin et ESR. Il s'agit du meilleur rapport qualité / prix pour les derniers iPhone 12.



Comme Apple n’inclue plus de prise murale dans les boîtes des iPhone 12, mais aussi des iPhone 11, Xr et SE qui sont toujours en vente, il faudra vous équiper d’un chargeur USB-C pour brancher le smartphone Apple avec le câble fourni sur secteur.

Si vous ne voulez pas mettre 25€ dans le chargeur Apple en plus du prix de votre iPhone 12, il y a des alternatives certifiées par le constructeur de Cupertino. Même si vous avez acheté le chargeur MagSafe à 45€, il faudra ajouter une prise murale.

Des chargeurs pas chers pour iPhone

Notre sélection a été faite autour de produits de marques que nous avons déjà eu entre les mains et qui disposent tous de sécurité pendant la charge. Ils contrôlent la chaleur et la puissance délivrée selon l'appareil connecté.



C'est un achat indispensable, tout comme celui des coques pour iPhone 12, et qui sera compatible avec un iPad ou un modèle d'iPhone plus ancien.

Anker

En premier lieu, on trouve le chargeur Anker PowerPort III Nano à 20,99€ qui délivre 18 watts.

Malgré sa petite taille, le chargeur certifié d'Anker permet de charger un iPhone 12 Pro à 50% en 30 minutes.



Si vous trouvez l’écart faible avec le chargeur d’Apple, sachez qu’il est bien plus compact et qu’il est livré avec un câble USB-C.



Si vous en voulez plus, Anker propose le double chargeur PowerPort III Duo à 25,99€ qui délivre 36 watts. Avec deux ports USB-C, il peut recharger à la même vitesse deux iPhone ou autre smartphone Android.

Aukey

Ensuite, le chargeur Aukey 30W USB-C et USB-A à 19,99€ qui délivre 30 watts sur deux ports, pour une compatibilité maximale. Sur le port USB-C, Aukey promet 18 watts, et sur l'autre, 12 watts. De quoi recharger un iPhone dernier cri et un ancien modèle par exemple, ou tout autre accessoire comme une manette de console. Son autre avantage est d'être noir, un coloris moins salissant que le blanc. De plus, il est vraiment pas cher et dispose parfois d'un coupon de réduction supplémentaire.

Belkin

Du côté de Belkin, un accessoriste premium, le modèle Double Port est à 19,90€ au lieu de 39€. Il délivre 15 watts en USB-C et 12 watts en USB-A. C'est un peu moins rapide que les autres, mais vous payez ici la marque. Malgré tout, gardez en tête que la charge sans fil des iPhone 12 est limitée à 15 watts avec un MagSafe. Si vous voulez aller plus vite, il faudra passer par l'USB-C.



Il existe également une version un peu moins chère mais avec un seul port USB-C à 14,95€.

ESR

Pour terminer notre sélection de chargeurs de qualité, il y a le modèle ESR. Il s'agit du moins cher mais aussi du plus puissant. Délivrant 20 watts, il permet de recharger l'iPhone 12 aussi vite que le modèle d'Apple. Plus compact, il est tout de même certifié de FCC, CE, et RoHS et s'adapte à tous les appareils, des iPad aux AirPods en passant par les Android.



Le chargeur ESR Power-Delivery 20W Mini est à 13,99€.