Apple Music : Événement exclusif pour le prochain album de Bruce Springsteen

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Ça faisait longtemps qu'Apple Music n'avait pas proposé une importante exclusivité à ses abonnés. Le service de streaming va bientôt proposer le nouvel album de Bruce Springsteen baptisé "Letter to You", si vous êtes avez un abonnement Apple Music, vous pourrez l'écouter 24h avant sa sortie mondiale.

Disponible dès le 22 octobre

C'est probablement l'un des artistes les plus connus aux États-Unis. Avec plus de 130 millions d'albums écoulés à travers le monde, Bruce Springsteen se classe parmi les artistes de rock ayant la communauté de fan la plus importante.

Selon le magazine Rolling Stone, Springsteen se classe 36e dans le classement des plus grands chanteurs anglo-saxons, il est également 96e meilleur guitariste de tous les temps !

Un palmarès et une carrière de folie pour cet homme de 71 ans.



Bruce Springsteen s'apprête à sortir en cette fin octobre un nouvel album "Letter to You". Ses fans sont déjà impatients et pourront avoir une avant-première exclusive sur Apple Music.

En effet, l'artiste a signé un accord avec la firme de Cupertino pour donner l'accès à la TOTALITÉ de son nouvel album, 24 heures avant que celui-ci soit disponible (soit le 22 octobre) !

Après un succès phénoménal en France avec ses récents albums High Hopes (2014), Western Stars (2019), Bruce Springsteen sortira le vingtième album de sa carrière dans quelques jours.

Pour profiter de l'exclusivité négociée par l'équipe Apple Music, il vous faudra évidemment être abonné Apple Music. Vous retrouverez l'exclusivité dans la section "Explorer" du service de streaming. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez commencer vos trois mois d'essais. Pour avoir abandonné Spotify pour Apple Music en 2015, je peux vous l'affirmer, vous ne serez pas déçu !

