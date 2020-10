Huawei veut venir concurrencer Tesla sur le marché des voitures électriques

Alors que depuis des mois, Huawei vit un véritable cauchemar avec les différentes accusations d'espionnage industriel, lui empêchant notamment de travailler avec des entreprises américaines et voyant ses équipements 5G être interdits en Europe, voilà que la firme semble vouloir attaquer un nouveau marché.



En effet, c'est dans le domaine de la voiture électrique que le constructeur chinois veut se faire un nom et venir bousculer un certain Tesla, spécialiste dans le milieu.

Huawei va se lancer sur le marché des voitures électriques

Les derniers mois ont été difficiles, avec notamment une interdiction de commercialisation aux États-Unis, mais également une chute des ventes dans le reste du monde avec l'arrêt d'utilisation du système d'exploitation Android.



Alors que la firme envisagerait de revendre sa filiale Honor, voilà qu'on apprend que le chinois pourrait se lancer sur le marché des voitures électriques.



Selon un rapport de Nikkei Asia, Huawei a l'ambition de fournir du hardware et software pour les véhicules intelligents et connectés, mais travaillerait aussi sur une voiture intelligente.



Xu Zhijun, président de Huawei :

Tout ce que Tesla peut faire, nous pouvons le faire...

Une déclaration fort, qui fait notamment allusion a l'Autopilot de la firme américaine. Reste désormais à savoir ce que cela va donner...



