iPhone 12 et 12 Pro : Les premières expéditions ont eu lieu depuis la Chine

Il y a 3 heures

Julien Russo

Apple ne perd pas de temps pour commencer les expéditions d'iPhone 12 et d'iPhone 12 Pro. Les personnes qui ont été les plus rapides lors de la précommande vendredi après-midi ont eu la surprise cette nuit de voir que le tracking du transporteur UPS avait été mis à jour. Celui-ci indique une expédition depuis la Chine où Apple fait assembler ses iPhone.

Certains iPhone 12 sont déjà expédiés

Vous avez commandé l'iPhone 12 et/ou l'iPhone 12 Pro vendredi ? Il est possible que votre suivi de colis soit déjà actif et vous indique quelques informations sur la localisation actuelle de votre colis. Sur le site d'Apple, la commande indique toujours en cours de préparation, mais du côté du partenaire d'Apple UPS, on indique déjà une prise en charge et un transit en cours depuis la Chine.

Pour l'instant, ce sont seulement les iPhone 12 et 12 Pro des personnes qui ont été les plus rapides lors de la précommande sur l'Apple Store en ligne, on parle ici des clients qui ont validé leur commande dans les 1-2 minute après l'ouverture de la précommande.





Sur chaque tracking des clients concernés, on retrouve un point commun, une livraison pour le 21 octobre, cette date est indiquée comme provisoire puisqu'avec la pandémie en cours, tout peut se passer !

Dans l'éventualité que cette date soit bien respectée, les personnes dont l'iPhone 12 a déjà été pris en main par UPS recevraient leur précieux 2 jours avant la date officielle du lancement. En effet, l'iPhone 12 et 12 Pro sortent à partir 23 octobre.



Pour rappel, l'iPhone 12 Mini et 12 Pro Max seront disponibles à partir du 13 novembre avec une précommande le 6 novembre.

Le chargeur aimanté (MagSafe) des iPhone 12 a déjà été réceptionné par les clients.