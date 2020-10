Tesla : un Model 3 fabriqué en Chine à destination d'un client français

Alexandre Godard

On le sait, énormément de produits proviennent de Chine, et ce n'est pas le marché de l'automobile et particulièrement Tesla qui diront le contraire. On apprend via une boutique d'accessoires Tesla que les modèles vendus en Europe pourraient bien être fabriqués en Chine.

Une Tesla française construite en Chine

On vous en parlait il y a peu, Tesla va revoir l'intérieur de son Model 3. Ce qu'on ne savait pas en revanche, c'est que la production des Tesla destiné au marché européen pourrait provenir de l'usine d'Elon Musk qui se situe en Chine.



Pourtant, il y a un peu moins d'un an, quand l'usine chinoise s'est ouverte, Elon Musk avait bien précisé qu'elle serait opérationnelle seulement pour le marché local et donc pas pour l'Europe. Mais au vu de cette image, il semblerait que le géant de l'électrique a changé ses plans. L'image provient d'une boutique nommée GreenDrive spécialisée dans la vente d'accessoires pour les Tesla. Effectivement, on remarque que la pièce provient de Chine et indique que la voiture d'un client français a été fabriquée dans l'usine de Shanghai.

En attendant la construction de l'usine Tesla à Berlin qui sera logiquement destinée au marche européen, le numéro un de l'électrique semble donc opter pour la construction "Made in China" pour le marché européen. Il n'est d'ailleurs pas le seul car BMW et Renault vont eux aussi construire des modèles électriques dans leurs usines chinoises.



Décidément, on a pas fini de voir du "Made in China".



