watchOS 7.0.3 est disponible, elle corrige les redémarrages intempestifs de l'Apple Watch Series 3

Ça aura pris du temps, mais tout vient à qui sait attendre ! Apple vient de mettre en ligne la mise à jour watchOS 7.0.3, elle permet de corriger un important bug que subissaient un grand nombre d'Apple Watch Series 3. Vous pouvez la télécharger dès maintenant dans l'application "Watch" de votre iPhone.

watchOS 7.0.3 est disponible

Soulagement !

Si pour les propriétaires d'Apple Watch Series 4, 5 et 6 cette mise à jour est complètement banale et n'apporte pas grand changement, elle est attendue comme le Messie par les utilisateurs d'Apple Watch Series 3.

En effet, depuis la mise à jour watchOS 7, une grande partie de ces utilisateurs vivent un véritable enfer avec des redémarrages intempestifs de leur montre connectée. Plusieurs fois par jour, les utilisateurs voyaient le logo de la pomme, l'Apple Watch Series 3 était victime de plantage à répétition ! D'après de nombreux retours, cela pouvait avoir lieu 2 ou 3 fois par jour et pour d'autres jusqu'à 10-15 fois.

Aujourd'hui, la version watchOS 7.0.3 corrige définitivement cette anomalie logicielle et permet également de corriger les petites pertes d'autonomies provoquées depuis l'arrivée de watchOS 7.

Apple explique dans la description de la mise à jour :

watchOS 7.0.3 apporte des améliorations et corrige notamment un problème pouvant entraîner un redémarrage inattendu de l’Apple Watch Series 3 chez certains utilisateurs.

Pour télécharger la nouvelle mise à jour, rien de plus simple !

Il vous suffit de prendre votre iPhone dans les mains, d'ouvrir l'application "Watch" puis d'aller dans la catégorie "Ma montre". Vous trouverez ici "Général" et "Mise à jour logicielle" .