World Flipper : le jeu de Cygames annoncé en Europe pour 2021

Il y a 35 min (Màj il y a 35 min)

Corentin Ruffin

Véritable succès en Asie depuis sa sortie en 2019, le jeu World Flipper (v1.192.0, 180 Mo, iOS 10.0) va avoir le droit de voyager dans le monde entier puisqu’une annonce vidéo a confirmé l'arrivée de ce dernier en Amérique du Nord, en Europe, en Asie du Sud-Est et en Corée en 2021.



Développé par les studios de Cygames et Kakao Games, son beau parcours a été rendu possible grâce à son gameplay qui mixe flipper traditionnel avec des éléments de RPG.



Voici sa bande-annonce :

World Flipper aura le droit à une arrivée internationale

World Flipper a été lancé pour iOS via l'App Store et Android via Google Play au Japon en novembre 2019. Véritable succès dans le pays, le jeu pourra donc tenter sa chance dans le reste du monde comme nous l'apprend le co-PDG de Kakao Games, KyeHyun Cho :

Nous sommes heureux d'annoncer que Kakao Games publiera son dernier titre mobile World Flipper en Amérique du Nord, en Europe, en Asie du Sud-Est, en Corée et dans d'autres régions pour un service mondial.



C’est un honneur pour Kakao Games de s’associer à nouveau avec Cygames. World Flipper est un jeu d'action sur le thème du flipper avec une histoire immersive et un gameplay magistral. Nous nous attendons à ce qu'il soit aimé et apprécié par de nombreuses personnes dans le monde. Nous vous demandons votre soutien et vos encouragements pour World Flipper.



Comme toujours, Kakao Games et Cygames s'efforceront d'atteindre l'excellence en offrant une expérience de jeu incroyable avec un service exceptionnel. Ensemble, Kakao Games et Cygames feront de notre mieux pour offrir la meilleure expérience aux joueurs du monde entier.

On a déjà hâte !

