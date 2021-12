App Store Awards 2021 : LoL: Wild Rift, Toca Life World, LumaFusion, Fantasian...

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

Depuis maintenant une décennie, Apple aime récompenser les applications les plus impactantes sur son Store durant les douze derniers mois. L'occasion de les encourager à continuer ainsi et de leur montrer un peu de gratitude. Voyons ensemble qui sont les heureux élus pour 2021 avec finalement peu de surprises.

App Store Awards 2021 : qui sont les gagnants ?

C'est la fin d'année et c'est le moment pour Apple de nous dévoiler quelques informations ainsi que plusieurs classements qui permettent de faire un résumé de l'année qui vient de s'écouler. Après nous avoir invité à connaître les apps et jeux les plus téléchargés sur l'App Store en 2021, c'est au tour des App Store Awards d'entrer en piste.

Le principe est simple, Apple propose plusieurs catégories et annonce le gagnant pour chacune d'entre elles. Des récompenses distribuées par l'équipe éditoriale mondiale de l'App Store avec certains critères précis comme la qualité, la technologie, l'innovation...



Voici la déclaration de Tim Cook :

Les développeurs qui ont remporté les App Store Awards en 2021 ont exploité leur propre dynamisme et leur vision pour proposer les meilleures applications et jeux de l'année, suscitant la créativité et la passion de millions d'utilisateurs à travers le monde.



Des codeurs indépendants autodidactes aux leaders inspirants qui créent des entreprises mondiales, ces développeurs exceptionnels ont innové avec la technologie Apple, et nombre d'entre eux ont contribué à favoriser le profond sentiment d'unité dont nous avions besoin cette année.

Voici les gagnants dans chaque catégorie :

Application iPhone de l'année : Toca Life World

Toca Life World Application iPad de l'année : LumaFusion

LumaFusion Application Mac de l'année : Craft

Craft Application Apple TV de l'année : DAZN

DAZN Application Apple Watch de l'année : Carrot Weather

Carrot Weather Jeu iPhone de l'année : League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift Jeu iPad de l'année : MARVEL Future Revolution

MARVEL Future Revolution Jeu Mac de l'année : Myst

Myst Jeu Apple TV de l'année : Space Marshals 3

Space Marshals 3 Jeu Apple Arcade de l'année : Fantasian

Pour terminer, Apple propose de mettre en place une récompense supplémentaire appelée "tendance de l'année". À l'intérieur, on y retrouve des applications placées dans un même thème qui cette année est "Connexion". Pour faire simple, les gagnants dans cette catégorie sont récompensés pour avoir réussi à réunir les gens, les rassembler que ce soit dans le monde professionnel ou personnel.



Liste des lauréats :