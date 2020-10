L'application du PSG s'offre un nouveau design

La version 10 de PSG Officiel offre aussi une toute nouvelle expérience de PSG TV pour suivre les émissions et les interviews des joueurs. Vous retrouvez également une optimisation de l'interface de la boutique intégrée pour acheter les billets des rencontres. La nouvelle version est disponible dès maintenant sur iPhone !

Si vous êtes un supporter du PSG, il n'y a pas mieux que l'application iOS pour suivre les infos du club. Vous pouvez retrouver les diffusions en direct des événements comme les entrainements, les conférences de presse ou l'avant-match quand celui-ci se joue au Parc des Princes ! Il y a aussi les classements et les calendriers (actualisé en temps réel). L'équipe de développeurs iOS du PSG semble avoir bien travaillé puisqu'une grosse mise à jour de l'application est disponible depuis 24 heures . Elle apporte un nouveau design qui a été pensé pour faciliter l'utilisation de l'app.

À quelques minutes du match PSG - Manchester United, l'application de l’une des meilleures équipes d'Europe vient de s'offrir une nouvelle version sur iOS ! Au programme, un nouveau design et quelques petits ajouts qui vous permettront de suivre votre équipe préférée avec toutes les dernières actualités !

