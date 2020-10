L'application Stadium qui permet de jouer à Stadia sur iOS supprimée

On le sait, Apple ne veut pas entendre parler de Stadia sur son App Store. Même si une application est bien disponible, elle ne permet pas de jouer aux jeux comme la version Android. C'est pour cela qu'un développeur avait créé une application qui permettait de contourner ce problème. On s'en doutait, l'application va être supprimée.





On ne contourne pas les règles d'Apple

On vous en parlait il y a quelques semaines, Stadia était devenu jouable sur iPhone et iPad grâce à une application nommée Stadium. Et bien cela n'aura pas duré longtemps puisque Apple, en apprenant la nouvelle, a bien évidemment décidé de supprimer l'application en question de l'App Store.



C'est le créateur de l'application lui-même qui l'a annoncé sur Twitter.

My app is being removed from the App Store, AMA — Zach (@zmknox) October 19, 2020

Pour rappel, Apple bloque toutes les applications qui veulent proposer un store de jeux vidéo streaming comme Stadia de Google, Luna d'Amazon ou encore xCloud de Microsoft. Apple invite tout ce beau monde à passer par une version web. Microsoft a d'ailleurs annoncé travailler sur une version web pour xCloud, preuve qu'on est pas prêt de voir ces applications débarquées sur l'App Store.

