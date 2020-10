Voici les photos des iPhone 12 dans toutes les couleurs

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

15

Cette année, Apple a décidé de sortir pas moins de 4 nouveaux iPhone en 2 étapes. La première est réservée aux iPhone 12 et 12 Pro et voici justement des nouvelles photos qui permettent de mieux se rendre compte du design du téléphone.

Nouvelles photos des iPhone 12 et 12 Pro

Nous savons désormais tout en ce qui concerne les iPhone 12 et 12 Pro dont la date de sortie est prévue pour le vendredi 23 octobre 2020 soit dans 3 jours. Depuis l'annonce officielle, pas mal de photos ont été publiées sur internet nous montrant le téléphone en réel et non en images de synthèse comme lors du keynote.



Voici donc des nouvelles photos prises avec une bonne qualité, sous un bon angle qui aide à mieux se rendre compte du design et des couleurs de l'iPhone 12 mais aussi du 12 Pro. Seul le modèle Pro en "Gold" manque à l'appel.

N'hésitez pas à nous dire en commentaires, quelles sont vos intentions d'achat pour cette nouvelle gamme d'iPhone.



Source