Bon plan : Les Xiaomi Redmi Airdots sont à 11,79€

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Vous cherchez des écouteurs sans fil à un prix très (mais vraiment très) attractif ? Bonne nouvelle, nous avons quelque chose de formidable pour vous ! Cdiscount propose en ce moment une promotion de folie sur les Redmi Airdots de la marque chinoise Xiaomi.

La promotion du jour

Quelle est la plus grosse différence entre Xiaomi et Apple ? Sans hésitation, on dirait le prix ! La firme de Cupertino pratique à chaque fois des tarifs qui sont dans l'excès pour obtenir une belle part de bénéfices sur chaque vente. Chez Xiaomi, c'est quelque chose qui semble avoir peu d'importance, au point où la marque est capable de brader le prix de ses écouteurs sans fil à un prix défiant toute concurrence !



Vous pouvez en ce moment retrouver les Xiaomi Redmi Airdots à un prix incroyable de 11,79€ sur Cdiscount, il s'agit là d'une promotion temporaire de -59%.

Les caractéristiques sont plutôt intéressantes sans être exceptionnelle. On retrouve le Bluetooth 5.0 pour assurer une connexion plus stable, jusqu'à 12 heures d'autonomie pour la boite de charge et jusqu'à 4 heures dans chaque écouteur.

Avec les Redmi Airdots vous tiendrez jusqu'à 15 heures de film, 12 heures de musiques, 15 heures de jeu et conversation.

D'après les nombreux tests qu'il y a eu autour des écouteurs sans fil de Xiaomi, tous ont noté que le maintien dans les oreilles était bon et que les écouteurs n'étaient pas gênants à l'utilisation.

Vous retrouverez aussi un bouton physique multifonctions qui vous permettra de décrocher ou raccrocher un appel, mais aussi de lire ou mettre en pause un morceau de musique en cours.



Dans les détails à savoir...

Les Xiaomi Redmi Airdots se rechargent assez lentement, puisqu'il faudra 1,5 heure aux deux écouteurs pour se recharger complètement. La portée est plus satisfaisante avec une transmission jusqu'à 10 mètres entre l'appareil émetteur et les écouteurs sans fil ! La veille est d'environ 150 heures avant qu'ils se déchargent complètement. Les écouteurs sont ultra léger avec seulement 4,1g en poids.

11,79€