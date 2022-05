Bon plan : La Xiaomi Mi Home 360° Full HD est en promotion

⏰ Il y a 1 heure

Julien Russo

1



Sur le marché des caméras de surveillance, on retrouve Xiaomi qui est aujourd'hui l'une des valeurs sûres avec des caméras d'une grande qualité à des prix très compétitifs. L'un des modèles de la firme chinoise est actuellement en promotion, l'occasion d'apporter de la sécurité à votre logement sans vous ruiner !

En promotion pendant une durée limitée

La Fnac propose en ce moment la caméra Xiaomi Mi Home 360° Full HD en réduction à -25%, vous pouvez l'acquérir à seulement 29,99€ au lieu de 39,99€.

Avec cette caméra nouvelle génération, on retrouve de nombreux avantages qu'on pourrait facilement comparer à un modèle plus haut de gamme qui est commercialisé à plus de 150€.

Voici un petit tour des caractéristiques :

Une résolution Full HD 1920x1080p

Des vidéos qui sont nettes et fluides dans les mouvements

et dans les mouvements Intégration de la technologie WDR , un "boost" pour les enregistrements vidéos dans les environnements sombre

, un "boost" pour les enregistrements vidéos dans les environnements sombre Vision nocturne améliorée avec des DEL infrarouges de 940 nm difficilement perceptibles en pleine nuit

Détection humaine via intelligence artificielle . Xiaomi a créé pour cette caméra un algorithme optimisé pour vous offrir des alertes plus précises et éviter les notifications inutiles sur votre smartphone

. Xiaomi a créé pour cette caméra un algorithme optimisé pour vous offrir des alertes plus précises et éviter les notifications inutiles sur votre smartphone Angle de vue à 360°, grâce au support motorisé, la caméra tourne sur elle-même et capture une vue horizontale à 360° et une vue verticale de 108°

Pour le stockage des enregistrements qui contiennent un mouvement, Xiaomi fournit le "Rolling Cloud", un stockage entièrement gratuit de 7 jours, tout sera accessible depuis une application dédiée. Vous pourrez également télécharger les enregistrements vidéos qui vous intéressent et qui peuvent par exemple servir pour le dépôt d'une plainte en cas de cambriolage.



À noter que pour obtenir davantage de stockage, un abonnement à renouvellement mensuel vous sera demandé, mais rassurez-vous 7 jours, c'est déjà énorme.

Sécurité et confidentialité renforcées

Xiaomi a aussi introduit un cryptage avancé (AES) 128 bits pour que le transfert des données de la caméra vers le cloud se passe dans les meilleures conditions. Avec ce cryptage, vos enregistrements seront en sécurité, des calculs massifs et des milliers d'années sont nécessaires pour procéder à un décryptage.

Pour la confidentialité, Xiaomi propose un mode veille que vous pouvez activer à tout moment, ce qui vous évite d'avoir besoin de débrancher votre caméra de sécurité à chaque fois.



Finalement, du haut de gamme à seulement 29,99€, c'est possible grâce à Xiaomi !

La promotion est temporaire et elle est disponible chez la Fnac.