SALTO : la nouvelle offre de streaming est disponible en France

Il y a 59 min (Màj il y a 40 min)

Corentin Ruffin

En juin 2018, TF1, France Télévisions et M6 annonçaient collaborer sur un nouveau projet prenant la forme d'une plateforme de streaming commune de contenus pour proposer des programmes en direct et en replay.



Portant le nom de SALTO (v1.0.0, 78 Mo, iOS 12.0), la nouvelle offre est disponible depuis aujourd'hui en France, avec un mois d'essai gratuit pour tester le service, puis un abonnement mensuel débutant à 6,99 euros.



Avec une concurrence déjà féroce, est-ce que le petit frenchie peut réussir à se faire une place sur le marché ?

SALTO est disponible en France, à partir de 6,99 euros par mois

Deux ans après de premières bribes d'informations sur une collaboration entre TF1, France Télévisions et M6, la plateforme SALTO est enfin là.



Sans prétention aucune, la petite nouvelle est jugée comme étant un service « d’appoint » à côté des mastodontes que sont Netflix ou Disney+.



Seulement, en se positionnant tel quel, on s'attendait à un prix plus maigre que ses concurrents : il n'en est rien, puisqu’il faudra débourser entre 6,99 euros et 12,99 euros par mois selon le nombre d’écrans simultanés.



Pour ce tarif, on aura accès à des séries inédites Salto (Evil, Ils étaient dix, Becoming a god), des séries en intégralité (The Handmaid’s Tale, Downton Abbey, Capitaine Marleau, Why Women Kill) et des films cultes et populaires, renouvelés en permanence.



Bien sûr, il est également possible de regarder la TV en live et en replat avec notamment TF1, France 2, France 3, France 5, M6, W9, TMC, TFX, France 4, Gulli, TF1 Series Films, 6ter, France Info et une sélection de chaînes thématiques.



On peut créer jusqu'à 7 profils de connexion ! Que pensez-vous de cette nouvelle offre sur le marché ?

