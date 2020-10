Comment Apple inclut les écouteurs avec l'iPhone 12 en France

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

11

Peut-être que le nom de TheiCollection vous dit déjà quelque chose, mais si ce n'est pas le ça, on parle d'un YouTuber français qui se spécialise dans le high-tech, et plus particulièrement de l'univers d'Apple.



Il a notamment eu la chance d'assister à un keynote deux ans en arrière, et même de faire une photo avec un certain Tim Cook. Toujours est-il que le Jean-Baptiste, son prénom, a eu la chance de mettre la main sur les iPhone 12 en avant-première.



Le gros plus, c'est qu'il a obtenu la version française avec son packaging spécial pour y intégrer les fameux EarPods.

L'astuce d'Apple pour intégrer les écouteurs avec l'iPhone 12

Il fallait que nous nous démarquions des autres, et c'est chose faite : dans la législation française, un smartphone doit être livré avec ses écouteurs, sous peine de ne pas être éligible à la commercialisation.



Seulement, Apple semble avoir trouvé la solution pour ne pas avoir à modifier la boite de son iPhone 12, qui sera vendue à partir de vendredi, et qui était prévue pour ne pas embarquer d'accessoires.



Grâce à la récente vidéo de TheiCollection, qui a eu la chance de déballer les nouveaux smartphones Apple avant l'heure, nous avons pu voir que la firme a en fait glissé la boite du smartphone dans une autre, plus grande, contenant les fameux EarPods.



La vidéo :