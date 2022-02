Apple confirme la suppression des écouteurs dans les boîtes d’iPhone en France

Apple a confirmé qu'elle ne fournissait plus aux clients les EarPods gratuits dans la boîte de chaque iPhone vendu en France, remettant en avant les avantages environnementaux d'avoir une boîte d'iPhone plus fine grâce à l'absence de chargeur et d'écouteurs. Bien évidemment, c’est aussi un avantage pécuniaire important pour la firme.

La fin des écouteurs gratuits chez Apple

Dans une mise à jour de son site français, la société n'indique plus que des écouteurs sont inclus dans la boîte de ses iPhones. La société basée à Cupertino ne mentionne plus que l'iPhone lui-même et un câble USB-C vers Lightning, comme dans tous les autres pays. En revanche, la page des caractéristiques techniques des iPhone 12 et iPhone 13 affichent encore les écouteurs à côté de l'iPhone et du câble Lightning.



Plus tôt dans le mois, des notes envoyées par les opérateurs français indiquaient qu'à partir du 24 janvier, Apple n'inclurait plus les EarPods dans la boîte des iPhones vendus en France. En vertu de la précédente loi française qui avait vu le jour sous le président Sarkozy, Apple était légalement obligé d'inclure un kit main-libre dans la boîte sur la base du principe de précaution, notamment pour limiter les ondes électromagnétiques en direction du cerveau.



La nouvelle loi récemment adoptée par les parlementaires n'exige plus que les fabricants de smartphones tels qu'Apple et Samsung incluent des écouteurs avec chaque téléphone. Au lieu de cela, ils doivent simplement s'assurer que des écouteurs compatibles sont disponibles comme accessoire optionnel.



Apple a retiré les EarPods et l'adaptateur secteur de toutes les boîtes d'iPhone à partir de l'iPhone 12 en 2020. La décision d'Apple a été controversée dans plusieurs pays, le géant de la technologie risquant une amende de 2 millions de dollars au Brésil.