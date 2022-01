Fin des écouteurs vendus avec l'iPhone le 24 janvier 2022

Si vous aviez raté notre article de novembre 2021, la France a annoncé la fin du kit mains-libres obligatoire dans les boîtes de smartphones, une spécificité franco-française mise en place en 2010 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Le but était alors de pousser les consommateurs à s'éloigner des ondes lors de leurs communications téléphoniques.



Et bien à partir du 24 janvier prochain, Apple ne sera plus tenu d'intégrer une paire d’écouteurs dans la boîte.

Les EarPods ont vécu 10 ans : 2012-2022

Voilà qui sonne le glas des derniers écouteurs filaires d'Apple, les fameux EarPods qui sont sortis en 2012 avec l'iPod Touch de 2e génération. Nul doute que leur disparition des boîtes d'iPhone entrainera leur mise au placard dans la foulée. On peut donc conclure que les EarPods auront vécu 10 ans.

Pour en revenir à la date de la fin de cette obligation, elle a été dévoilée par une communication de la Fnac qui a averti ses clients :





Après le bloc d’alimentation (chargeur), on pourra dire adieux aux écouteurs aussi à compté du 17 Janvier 👀

Nous vous informons que nos constructeurs de smartphones ne sont désormais plus tenus de livrer des écouteurs/kits mains-libres avec leurs smartphones en France.



Cette nouvelle loi, adoptée fin 2021, vise à réduire l'empreinte environnementale du numerique en France.



La marque Xiaomi est concernée, pour les produits achetés à compter de la semaine du 17 janvier 2022.



Il en sera de même pour la marque Apple à compter de la semaine du 24 janvier 2022.



Voilà qui permet de comprendre également que les nouveaux lots d'iPhone arrivés en France la semaine dernière correspondent à ce changement important qui permettra à Apple d'économiser un carton supplémentaire (en France, un iPhone est livré dans deux boîtes pour inclure les écouteurs par-dessus l'étui classique), et surtout quelques dollars sur chaque modèle vendu. On parle des iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max mais aussi tous les iPhone 12 encore en vente, l'iPhone 11 et l'iPhone SE. Bref, tous les iPhone encore commercialisés.



La loi visant à réduire l'impact environnemental des produits numériques a donc sonné le glas des EarPods chez Apple, et des écouteurs chez tous ses concurrents comme Samsung ou Xiaomi. Si malgré le "tout sans fil" qui déferle sur la planète depuis l'arrivée des AirPods en 2016, vous préférez un casque filaire, vous pourrez toujours en acheter chez Amazon par exemple. Le bon moyen de ne jamais être à court de batterie.