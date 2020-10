iOS 14.1 : Le bug qui restaure Safari et Mail est toujours d'actualité

C'est le média The Verge qui a remarqué ce nouveau défaut. Avec la nouvelle version iOS 14.1, quand un utilisateur demande (par exemple) Gmail à la place de Mail d'Apple dans ses réglages, lorsqu'une mise à jour de l'application de Google est disponible, qu'elle s'installe automatiquement ou manuellement , l'utilisateur perd la mémorisation de l'app par défaut. Il revient à Mail ! Cette gênante faille oblige à retourner dans les réglages de l'iPhone pour exiger à nouveau que Gmail soit l'application par défaut , dans le cas où la mise à jour s'installe automatiquement, l'utilisateur peut ne pas être au courant que son app par défaut a été modifiée sans son accord . À l'heure actuelle, iOS 14.2 est en bêta , il se peut que la future mise à jour qui va prochainement sortir règle le problème.

