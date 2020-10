Google Photos : Les widgets sur iOS 14 sont arrivés

C'est LA grosse nouveauté d'iOS 14, vous pouvez depuis mi-septembre ajouter des widgets parmi vos applications. Pour cela c'est simple, il vous suffit d'appuyer sur un endroit vide sur l'écran d'accueil de votre iPhone et/ou iPad. Puis vous aurez en haut à gauche un " + ". Il vous suffira de rechercher parmi les widgets celui de Google Photos, vous appuyez dessus, vous sélectionnez la taille désirée et vous placez le widget où vous souhaitez ! Les widgets de Google Photos sont disponibles dans la dernière version de l'application (5.16 ), elle est prête au téléchargement depuis quelques heures sur l'App Store.

Avec la richesse des applications disponibles sur l'App Store, vous retrouvez déjà un choix diversifié de widgets à installer sur votre iPhone. Si un bon nombre de développeurs ont déjà mis à jour leurs apps pour intégrer cette nouveauté, d'autres applications arrivent sur le marché des widgets iOS 14 ! C'est le cas de Google via son application Google Photos qui propose depuis aujourd'hui le widget " vos souvenirs " pour retrouver vos photos préférées, celles que vous avez envie de voir tous les jours quand vous déverrouillez votre iPhone. Les trois tailles sont proposées : petit , moyen et grand .

Google Photos est devenu une référence pour sauvegarder vos photos et vidéos. L'application de la firme de Mountain View a ces derniers mois apporté plusieurs améliorations comme la nouvelle interface et les souvenirs mis en avant. Aujourd'hui, Google propose une nouvelle mise à jour aux utilisateurs iOS en leur proposant les widgets !

