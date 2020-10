Huawei Mate 40 Pro : fiche technique impressionnante mais sans Google

Il y a 16 min (Màj il y a 8 min)

Alexandre Godard

À travers une conférence web, Huawei vient de dévoiler 3 nouveaux smartphones. Celui qui nous intéresse tout particulièrement, c'est le Mate 40 Pro qui, au vu de sa fiche technique, risque d'être séduisant. L'absence de Google va-t-elle peser dans la balance ?

L'absence de Google, un réel problème ?

En ce jeudi 22 octobre 2020, Huawei a tenu une conférence et dévoilé les Mate 40, Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+. Sans oublier son casque Freebuds Studio ou encore sa Watch GT2. Nous allons pour notre part nous focaliser sur le Mate 40 Pro qui sera le seul à sortir en Europe.

Fiche technique Mate 40 Pro

écran OLED 90 Hz incurvé et rafraichissement tactile à 240 FPS

lecteur empreinte digital optique sous l'écran

reconnaissance faciale 3D

nouvel appareil photo "Space Ring Design" (arrondi) de 50 Mp pour le capteur principal

processeur Kirin 9000 gravé en 5nm (50% plus rapide que l'an passé en 7nm)

8Go de RAM

256 Go de stockage extensible

5G

batterie 4400 mAh

recharge rapide 66 W avec le Huawei Supercharge

recharge par induction 55W

recharge sans fil inversée

Comme tout constructeur qui se respecte, Huawei tente chaque année d'améliorer au maximum la photo. Cette année, on retrouve un appareil photo composé de trois modules. Un APN principal de 50 mégapixels avec ouverture à f/1,9, un ultra grand-angle de 20 mégapixels (f/1,8) et un module de 12 mégapixels (f/3,4) avec un zoom x5. Le Mate 40 Pro sera capable de filmer jusqu'en 8K et la caméra avant sera équipée d'un double capteur photo de 13 mégapixels avec ouverture de f/2,4 et un module 3D. Les premiers tests montrent des aptitudes excellentes, notamment en basse luminosité, et la vidéo 8K qui impressionne. Pour le son, la firme a même ajouté un haut-parleur en haut.



Du côté de la batterie, Huawei annonce une recharge filaire jusqu'à 60% plus rapide et la recharge par induction 85% plus rapide que sur le Mate 30. L'autonomie reste identique à celle du Mate 30 Pro même si la capacité a diminué de 100 mAh pour atteindre 4 400 mAh.



Le design n'évolue que très peu, mais est toujours assez premium, même si les services en moins ne font pas baisser la facture. Huawei fait du Apple. Le SoC maison fait le boulot avec une expérience très fluide, notamment grâce à l'écran 90 Hz et le taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz (le double de l'iPhone 12).



Sur le papier, le smartphone paraît super séduisant, en revanche le gros point noir, tout le monde est au courant, c'est l'absence d'Android et donc d'applications comme Google et Youtube mais surtout du Play Store. Pour compenser au maximum, Huawei propose sa surcouche EMUI 11 ainsi que ses propres applications. On peut noter l'arrivée de Petal Maps qui est censée remplacer Google Maps ou encore Celia, un assistant vocal. Huawei propose aussi son propre store d'applications.



Le prix n'a pas encore été dévoilé mais dites-nous en commentaires si les smartphones Huawei vous intéressent toujours ou si l'absence de Google à l'intérieur vous bloque totalement.

Les plus :

Design

Photo dans toutes les conditions

Processeur 5nm très puissant

Second haut-parleur

Face ID et Touch ID

Prix et date de sortie

Le constructeur n'a pas encore dévoilé la date de sortie mais ce sera dans les prochaines semaines. Voici les prix pour patienter.