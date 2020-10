Le jeu d'aventure FAR Lone Sails est de sortie sur iOS et Android

Nouvelle perle mobile qui débarque sur l'App Store. Signé du studio indépendant Okomotive, FAR: Lone Sails est une nouveauté attendue qui se place dans la catégorie aventure. Une épopée post-apocalyptique qui vous propose de prendre la barre d'un bateau en perdition.



Regardez le trailer vidéo pour prendre la dimension de ce titre :

FAR: Lone Sails est disponible sur mobile

Traversez un fond marin asséché jonché des restes d'une civilisation en décomposition. Gardez votre bateau unique en marche, surmontez de nombreux obstacles et résistez aux conditions météorologiques dangereuses. Jusqu'où pouvez-vous le faire? Que trouverez-vous?

Sans zombie, Far Lone Sails dépeint un univers post-apocalyptique dans lequel vous êtes l'un des rares survivants. A bord de votre machine, vous allez devoir découvrir un monde unique, pour trouver des traces de l'ancien peuple et des reliques de la vie d'avant.



Pour y parvenir, il faut entretenir et améliorer votre bateau afin de surmonter les obstacles et progresser. Cette partie gestion comprend également le carburant. Mais contrairement à d'autres jeux qui imaginent un monde sur le déclin, point d'ennemis féroces, ici c'est vous contre les éléments. Le vent, les nuages, et autre caprice de la météo.



Tout cela se joue à l'aide d'un gameplay simple mais très efficace qui permet de résoudre les petites énigmes proposées. Un voyage incroyable qui a déjà reçu quelques prix sur PC et consoles et qui débarque donc sur nos mobiles.



FAR Lone Sails est disponible sur iOS à partir d'iOS 10 mais aussi sur le Play Store pour Android au prix de 4,99€.

