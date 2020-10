SanDisk dévoile le Ixpand Wireless Charger Sync avec vitesse de charge 15W

Hier à 22:44 (Màj hier à 23:31)

Corentin Ruffin

Avec la présentation récente de la nouvelle gamme d'iPhone 12 par Apple, il semblerait que la plupart des accessoiristes tentent leur chance en proposant des accessoires à destination des téléphones haut de gamme.



Bien qu'une majorité fasse appel à la nouvelle technologie mise en place par la Pomme, qui se nomme MagSafe et qui permet une charge sans fil tout en étant aimantée, certains sont plus classiques.



SanDisk, lui, est entre les deux avec son nouveau Ixpand Wireless Charger Sync : un accessoire qui permet la recharge, mais également du stockage supplémentaire.

iXpand Wireless Charger Sync : le nouvel accessoire signé SanDisk

Dans la journée, le célèbre accessoiriste SanDisk a dévoilé deux nouveaux accessoires qui semblent forts prometteurs pour les personnes s'étant offert le dernier smartphone d'Apple.



Pour le premier, il semblerait que SanDisk se serve de ses prouesses pour donner vie à son nouveau chargeur sans fil Ixpand Sync. Il s'agit du premier chargeur sans fil SanDisk pour iPhone capable de pousser des vitesses allant jusqu’à 15 W, comprenant un bloc de chargement et un câble USB-C.



Le second se nomme Ixpand Wireless Charger Sync et est certainement le plus intéressant des deux : on parle d'un chargeur sans fil offrant également un stockage allant jusqu'à 256 Go, jusqu'à 10W.



Les prix et disponibilités seront donnés dans les prochaines semaines pour les deux accessoires.