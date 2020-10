Apple publie les photos du lancement des iPhone 12 et iPad Air 4

Alban Martin

En ce vendredi 23 octobre, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro compatibles 5G ont été mis en vente, inaugurant une nouvelle ère pour l'iPhone. Le tout nouvel iPad Air 4, également doté de la puce A14 Bionic, a également fait ses débuts. Nous vous en parlions ce matin, voilà qu'Apple célèbre cela à sa manière avec quelques photos en Apple Store, mais aussi de la chaine toute entière.



L'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPad Air sont désormais disponibles en magasin et arrivent chez les clients du monde entier.

Orchard Road

Certains clients de l'Apple Store de Orchard Road à Singapour ont été pris en photo en train d'acheter les nouveaux iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPad Air 4. La firme en profite pour rappeler que les Apple Store du monde entier sont ouverts et fonctionnent selon différents modèles de services pour protéger la santé et le bien-être des clients et des employés.

Le centre de distribution

On peut y voir les clients, les membres de l'équipe des magasins, mais aussi le centre de distribution d'Apple à Carlisle, en Pennsylvanie. Le personnel y a préparé l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPad Air en vue de leur expédition vers les magasins et les clients de la côte Est et du Canada.

UPS

À UPS Worldport à Louisville, Kentucky, la plaque tournante aérienne mondiale d'UPS, des spécialistes de la logistique ont fourni un soutien pour le lancement mondial de l'iPhone 12, de l'iPhone 12 Pro et de l'iPad Air.